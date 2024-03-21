В Британии назвали укрепление западных границ России попыткой устрашения НАТО

Лондон расценивает шаги России по укреплению западных границ как попытку устрашения Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти.

Говоря о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов, приказ о котором в конце февраля подписал президент России Владимир Путин, Докерти заявил, что это является «устрашением Финляндии и её союзникам по НАТО».

«Мы продолжим поддерживать Украину», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что воссоздание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением НАТО.