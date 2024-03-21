В Британии назвали укрепление западных границ России попыткой устрашения НАТО
- РИА Новости
Говоря о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов, приказ о котором в конце февраля подписал президент России Владимир Путин, Докерти заявил, что это является «устрашением Финляндии и её союзникам по НАТО».
«Мы продолжим поддерживать Украину», — приводит его слова ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что воссоздание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением НАТО.