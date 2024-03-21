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В Британии назвали укрепление западных границ России попыткой устрашения НАТО

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Лондон расценивает шаги России по укреплению западных границ как попытку устрашения Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти.
В Британии назвали укрепление западных границ России попыткой устрашения НАТО
  • РИА Новости

Говоря о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов, приказ о котором в конце февраля подписал президент России Владимир Путин, Докерти заявил, что это является «устрашением Финляндии и её союзникам по НАТО».

«Мы продолжим поддерживать Украину», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что воссоздание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением НАТО.

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