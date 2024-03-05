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Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз, связанных с расширением Североатлантического альянса на восток.
Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания.

Как отметил Шойгу, Россия предприняла соответствующие шаги на фоне наращивания военного потенциала НАТО около российских границ и расширения альянса.

«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооружённых сил — Ленинградский и Московский военные округа», — сказал он.

26 февраля президент Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав. Глава государства в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

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