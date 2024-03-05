Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания.
Как отметил Шойгу, Россия предприняла соответствующие шаги на фоне наращивания военного потенциала НАТО около российских границ и расширения альянса.
«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооружённых сил — Ленинградский и Московский военные округа», — сказал он.
26 февраля президент Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав. Глава государства в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.