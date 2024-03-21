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Орбан поздравил Путина с победой на выборах президента России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями по случаю победы на выборах главы государства.
Орбан поздравил Путина с победой на выборах президента России
  • AFP

«После объявления официальных результатов выборов премьер-министр Виктор Орбан в четверг направил письмо Владимиру Путину, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — заявил ТАСС пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с Путиным поздравил его с победой на выборах главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что показатель чистоты выборов находится на беспрецедентно высоком уровне.

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