Президент Египта по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил его с победой на выборах главы государства.

Как сообщила канцелярия египетского лидера, ас-Сиси пожелал Путину успехов и процветания, а народу России — дальнейшего прогресса.

«Президент России выразил признательность за добрый жест президента ас-Сиси и высоко оценил глубину и прочность отношений между Египтом и Россией, а также постоянное стремление к их укреплению», — говорится в сообщении.

Ранее Путина с победой на выборах поздравил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.