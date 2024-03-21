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Президент Египта по телефону поздравил Путина с победой на выборах

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Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил его с победой на выборах главы государства.
Президент Египта по телефону поздравил Путина с победой на выборах
  • AFP

Как сообщила канцелярия египетского лидера, ас-Сиси пожелал Путину успехов и процветания, а народу России — дальнейшего прогресса.

«Президент России выразил признательность за добрый жест президента ас-Сиси и высоко оценил глубину и прочность отношений между Египтом и Россией, а также постоянное стремление к их укреплению», — говорится в сообщении.

Ранее Путина с победой на выборах поздравил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

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