Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах
Об этом сообщили в пресс-службе главы африканской страны.
«Президент Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России», — приводит сообщение ТАСС.
Рамапоса также подтвердил приверженность Южно-Африканской Республики и России к взаимному сотрудничеству на многосторонних площадках.
Ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил Путина с победой на выборах главы государства.