Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Об этом сообщили в пресс-службе главы африканской страны.

«Президент Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России», — приводит сообщение ТАСС.

Рамапоса также подтвердил приверженность Южно-Африканской Республики и России к взаимному сотрудничеству на многосторонних площадках.

Ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил Путина с победой на выборах главы государства.