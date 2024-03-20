Песков: показатель чистоты выборов президента России находится на высшем уровне
- РИА Новости
Песков сослался на представленный генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Фёдоровым анализ прошедших выборов.
«Там обосновывается чистота выборов. Эти параметры чистоты тоже абсолютно беспрецедентны», — сказал он.
Ранее Песков отметил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента России.
Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.