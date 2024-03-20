Песков: показатель чистоты выборов президента России находится на высшем уровне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что показатель чистоты выборов президента России находится на беспрецедентно высоком уровне.

Песков сослался на представленный генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Фёдоровым анализ прошедших выборов.

«Там обосновывается чистота выборов. Эти параметры чистоты тоже абсолютно беспрецедентны», — сказал он.

Ранее Песков отметил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента России.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.