RT в Telegram
Подпишись

Посольство Болгарии в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы

Короткая ссылка
Визовые центры Болгарии в России временно приостановили приём заявлений на краткосрочные визы до 1 апреля.
Посольство Болгарии в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы
  • РИА Новости

«Просим вас обратить внимание, что с 22 марта по 1 апреля визовые центры Болгарии по распоряжению консульского отдела посольства приостанавливают приём на краткосрочные визы (тип С)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на визовый центр посольства республики в Москве.

Ранее стало известно, что Болгария с апреля начнёт выдавать россиянам шенгенские визы.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян высказался о планах Болгарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить