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Болгария с апреля начнёт выдавать россиянам шенгенские визы

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Болгария впервые начнёт оформлять для граждан России шенгенские визы, это начнут делать с 1 апреля.

Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», — сказали в посольстве.

Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства».

Ранее Совет ЕС принял решение ввести «частичный «шенген» для Румынии и Болгарии с марта 2024 года. 

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