В АТОР прокомментировали планы Болгарии по выдаче шенгенских виз россиянам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян высказался о планах Болгарии по выдаче шенгенских виз россиянам.

«Будут выдаваться два типа виз. Первый (тип С) — для Болгарии и других стран, не входящих в Шенгенский договор, но являющихся частью Евросоюза, второй (тип D) — классический «шенген», с которым можно путешествовать везде. Большого роста спроса мы не ожидаем, потому что на первых порах они будут осмотрительны при выдаче виз категории D», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время наблюдается общее правило — выдавать россиянам краткосрочные визы.

«При этом туристы, которые рассчитывают обратиться за визой, с которой можно ездить по всему Евросоюзу, скорее всего, так и продолжат пользоваться услугами других стран, таких как Франция, Италия, Греция и Испания», — считает Мурадян.

Ранее сообщалось, что Болгария с апреля начнёт выдавать россиянам шенгенские визы.