Боррель выразил надежду на принятие решения по активам России на саммите ЕС
- AP
Он заявил, что вместе с Еврокомиссией сделал предложение и теперь задача Совета ЕС — его рассмотреть.
«Рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее», — цитирует Борреля РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, подчеркнул, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.