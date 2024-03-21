Боррель выразил надежду на принятие решения по активам России на саммите ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду, что лидеры ЕС по итогам саммита поручат министрам утвердить предложение об использовании российских активов для финансирования Украины.

Он заявил, что вместе с Еврокомиссией сделал предложение и теперь задача Совета ЕС — его рассмотреть.

«Рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее», — цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, подчеркнул, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.