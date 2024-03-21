МИД: Словакия не присоединится к инициативе Чехии по покупке снарядов для ВСУ
- AP
«Правительство Словакии занимает чёткую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе», — цитирует его РИА Новости.
Бланар добавил, что Словакия намерена оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.
Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.