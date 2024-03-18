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Боррель: выделенные Киеву €5 млрд можно направить на снаряды по инициативе Чехии

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Выделенные от ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: выделенные Киеву €5 млрд можно направить на снаряды по инициативе Чехии
  • РИА Новости

«Эти средства могут быть использованы для компенсации поставок в рамках инициативы Чехии и других стран ЕС о закупках снарядов для Киева за пределами сообщества», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что деньги полагаются для поддержки Украины, а не европейской военной промышленности.

Ранее ЕС расширил Европейский фонд мира на €5 млрд для военной помощи Украине.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США.

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