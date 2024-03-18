Боррель: выделенные Киеву €5 млрд можно направить на снаряды по инициативе Чехии
- РИА Новости
«Эти средства могут быть использованы для компенсации поставок в рамках инициативы Чехии и других стран ЕС о закупках снарядов для Киева за пределами сообщества», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что деньги полагаются для поддержки Украины, а не европейской военной промышленности.
Ранее ЕС расширил Европейский фонд мира на €5 млрд для военной помощи Украине.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США.