Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя обвинения западных СМИ в адрес организаторов выборов президента России якобы в авторитаризме и электоральных манипуляциях, напомнил, как в 2020 году в ходе президентских выборов в США демократы «поиграли с цифрами» и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо Байдена.

«Официальные лица Демократической партии собираются вместе, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определённого кандидата, чтобы добиться как раз того результата, который им нужен. Затем партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — напомнил он.

Что касается республиканцев, отметил Санчес, то в их команде, занимая выборную должность, нельзя критиковать экс-лидера США Дональда Трампа, потому что на карьере будет поставлен крест.

Политик добавил, что наблюдал за западным телевидением, которое освещало выборы в России, и везде слышал только «истерику».

«Я просто думаю: если мы собираемся швыряться камнями в чьи-то так называемые электоральные манипуляции и авторитаризм, возможно, вначале нам нужно обшить досками собственный стеклянный дом? Как вам идея?» — подметил он.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев высказал мнение, что Соединённые Штаты и Великобритания раздражены провалом попыток раскачать обстановку в России перед выборами президента.