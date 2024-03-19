Патрушев: Запад раздражён провалом попыток раскачать обстановку в России
- РИА Новости
Об этом он заявил изданию «Аргументы и Факты».
Патрушев указал на отсутствие удивления тому, что Вашингтон обвинил Россию в нехватке демократии.
«И Вашингтон, и Лондон раздражены от того, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились», — отметил он.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД из-за публикации о выборах президента России.