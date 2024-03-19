Патрушев: Запад раздражён провалом попыток раскачать обстановку в России

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев высказал мнение, что Соединённые Штаты и Великобритания раздражены провалом попыток раскачать обстановку в России перед выборами президента.

Об этом он заявил изданию «Аргументы и Факты».

Патрушев указал на отсутствие удивления тому, что Вашингтон обвинил Россию в нехватке демократии.

«И Вашингтон, и Лондон раздражены от того, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились», — отметил он.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД из-за публикации о выборах президента России.