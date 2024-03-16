Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за публикации о выборах

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД из-за публикации о выборах президента России.

Как отметила дипломат в своём Telegram-канале, российская сторона ведёт тщательный учёт попыток вмешательства в выборы президента России.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала представитель министерства.

Причиной комментария Захаровой стало заявление британского посольства о голосовании на выборах президента России в Крыму, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Захарова отметила, что заявления западных стран о непризнании выборов в России являются проблемой лишь для них самих.