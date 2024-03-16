RT в Telegram
Подпишись

Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за публикации о выборах

Короткая ссылка
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД из-за публикации о выборах президента России.
Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за публикации о выборах
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как отметила дипломат в своём Telegram-канале, российская сторона ведёт тщательный учёт попыток вмешательства в выборы президента России.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала представитель министерства.

Причиной комментария Захаровой стало заявление британского посольства о голосовании на выборах президента России в Крыму, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Захарова отметила, что заявления западных стран о непризнании выборов в России являются проблемой лишь для них самих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить