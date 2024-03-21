RT в Telegram
Подпишись

NI: Украине необходимо как можно скорее начать переговоры с Россией

Короткая ссылка
Украинским властям стоит как можно скорее приступить к переговорам с Россией. Об этом написал обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.

«В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несёт почти никаких стратегических преимуществ», — отметил он.

По мнению обозревателя, это может заставить Киев приступить к переговорам, однако его переговорные позиции будут ухудшены.

Также Касс подчеркнул, что украинское правительство может не рассчитывать на успех в новых наступлениях ВСУ, поскольку они кончатся так же, как и контрнаступление прошедшего года.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить