Украинским властям стоит как можно скорее приступить к переговорам с Россией. Об этом написал обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.

«В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несёт почти никаких стратегических преимуществ», — отметил он.

По мнению обозревателя, это может заставить Киев приступить к переговорам, однако его переговорные позиции будут ухудшены.

Также Касс подчеркнул, что украинское правительство может не рассчитывать на успех в новых наступлениях ВСУ, поскольку они кончатся так же, как и контрнаступление прошедшего года.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт переговоры.