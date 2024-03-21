NI: Украине необходимо как можно скорее начать переговоры с Россией
«В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несёт почти никаких стратегических преимуществ», — отметил он.
По мнению обозревателя, это может заставить Киев приступить к переговорам, однако его переговорные позиции будут ухудшены.
Также Касс подчеркнул, что украинское правительство может не рассчитывать на успех в новых наступлениях ВСУ, поскольку они кончатся так же, как и контрнаступление прошедшего года.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт переговоры.