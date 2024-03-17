Маск: Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт переговоры

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Украина может лишиться ещё большего количества территорий и людей, если не запустит переговорный процесс с Россией.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По мнению Маска, чем дольше Киев не начинает переговоры, тем хуже становится ситуация для граждан Украины.

«Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — говорится в сообщении.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.