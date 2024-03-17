Маск: Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт переговоры
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Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
По мнению Маска, чем дольше Киев не начинает переговоры, тем хуже становится ситуация для граждан Украины.
«Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — говорится в сообщении.
Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.