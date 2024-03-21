Bloomberg: Белый дом запретил вывешивать ЛГБТ-флаги в посольствах США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон договорился с представителями Белого дома о запрете вывешивать любые флаги на американских посольствах, кроме официального флага страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, под запрет попадают ЛГБТ*-флаги, знамя Конфедерации времён Гражданской войны, а также флаг с лозунгом бывшего президента США Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой». Отмечается, что сотрудникам посольств разрешат использовать радужные флаги «в личных целях». Ранее New York Post написала, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил избегать в Госдепе «проблемных» слов «муж» и «жена». * ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.