NYP: Блинкен попросил избегать в Госдепе «проблемных» слов «муж» и «жена»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл инструктаж в Госдепе на предмет использования «правильных» слов и местоимений, сообщает New York Post со ссылкой на служебную записку чиновника.

Как считает глава Госдепа, гендерная идентичность человека «может соответствовать, а может и не соответствовать его полу, присвоенному при рождении», поэтому нельзя делать предположения о половой принадлежности человека просто на основании его внешности и имени.

«Это вредный посыл», — говорится в служебной записке.

Как считает Блинкен, гендерная идентичность человека может резко поменяться, поэтому сотрудникам Госдепа следует быть внимательнее к таким изменениям и не расслабляться.

Глава американской дипломатии привёл в пример слова и выражения, которых следует избегать: парни, дамы и господа, мать/отец, сын/дочь, муж/жена. Эти «обидные», по мнению Блинкена, слова стоит заменить на нейтральные. В памятке также советуют избегать фраз вроде «храбрые мужчины и женщины на передовой» и использовать «храбрые службы быстрого реагирования» или «храбрые солдаты».

Перевод материала приводит ИноТВ.

В конце января NBC со ссылкой на данные Public Religion Research Institute сообщил, что около трети американцев из поколения Z относят себя к представителям ЛГБТ*-сообщества.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.