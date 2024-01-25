NBC: около трети зумеров в США относят себя к представителям ЛГБТ-сообщества

Около трети американцев из поколения Z относят себя к представителям ЛГБТ*-сообщества, сообщает NBC со ссылкой на данные Public Religion Research Institute (PRRI).

Так, согласно данным института, 28% зумеров в возрасте от 18 до 25 лет считают себя лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами и т. д.

«Результаты согласуются с результатами других крупных исследований, в том числе Gallup, которые показывают, что поколение Z — самое негетеросексуальное поколение взрослых на сегодняшний день», — сообщает телеканал.

В декабре RT ознакомился с документом, согласно которому Агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» грузинским властям защитить права и «улучшить жизнь» уязвимых групп населения, в том числе представителей ЛГБТКИ+-сообщества. На этот проект ведомство готово потратить до $8 млн.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.