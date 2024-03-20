Госдеп: США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

Соединённые Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

«По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолётах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго», — цитирует его ТАСС.

Пател уточнил, что там находится персонал американского правительства для оказания консульской помощи.

Ранее сообщалось, что вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

В Пентагоне заявили, что США пока не принимали решений о переброске американских морпехов в регион.

Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час.