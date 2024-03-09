В Пентагоне не принимали решения о переброске морпехов на Гаити

В США пока не принимали решений о переброске американских морпехов на Гаити.

«В данный момент мы изучаем варианты действий для обеспечения безопасности сотрудников нашего посольства на Гаити. Никаких окончательных решений ещё не было принято», — сообщили ТАСС в Пентагоне.

Ранее издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника сообщало, что США рассматривают отправку морпехов на Гаити на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Ведомство объявило о готовности предоставить гранты заинтересованным сторонам. С документом Госдепа ознакомился RT.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвал его не вмешиваться во внутренние дела республики.