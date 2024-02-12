Президент Киргизии Жапаров призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики
Отмечается, что Блинкен в письме Жапарову выразил обеспокоенность законопроектом о внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях».
«Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства», — приводит текст ответного письма ТАСС.
Жапаров отметил, что рассматриваемый парламентом Киргизии законопроект не противоречит международным нормам.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Ведомство объявило о готовности предоставить гранты заинтересованным сторонам. С документом Госдепа ознакомился RT.