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Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час

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Власти Гаити приняли решение о введении на территории Порт-о-Пренса чрезвычайного положения и комендантского часа сроком по меньшей мере на три дня. Причиной этого является активизация вооружённых банд в городе.

Как пишет Gazette Haiti, правительство республики в целях обеспечения порядка и принятия соответствующих мер для восстановления контроля над ситуацией вводит комендантский час на всей этой территории с 18:00 до 05:00 с 4 по 6 марта.

Уточняется, что соответствующая мера распространяется на сотрудников экстренных служб. Полиции, в частности, разрешено теперь использовать все имеющиеся средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей.

Ранее сообщалось, что боевики вооружённых группировок захватили главную тюрьму Гаити, расположенную в Порт-о-Пренсе. В результате этого на свободе оказались несколько сотен содержавшихся в ней заключённых.

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