Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час
Как пишет Gazette Haiti, правительство республики в целях обеспечения порядка и принятия соответствующих мер для восстановления контроля над ситуацией вводит комендантский час на всей этой территории с 18:00 до 05:00 с 4 по 6 марта.
Уточняется, что соответствующая мера распространяется на сотрудников экстренных служб. Полиции, в частности, разрешено теперь использовать все имеющиеся средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей.
Ранее сообщалось, что боевики вооружённых группировок захватили главную тюрьму Гаити, расположенную в Порт-о-Пренсе. В результате этого на свободе оказались несколько сотен содержавшихся в ней заключённых.