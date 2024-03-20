Захарова констатировала провал политики США на Украине

США провалили свою политику на Украине, которая для Вашингтона лишь инструмент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Они провалили её не только в контексте тех обещаний, посылов, которые они давали Украине... они с ней не церемонятся, она для них — инструмент... Они провалили её в том числе и внутри собственных как бы союзников», — цитирует её ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередные санкции администрации США против российских граждан и организаций — это разочарование Америки тем, что ставка на воздействие на общество через релокантов не сработала.

В январе директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет устроить революцию и в России, но у него это не получится.