Посол России Антонов: США разочарованы тем, что ставка на релокантов не сыграла
- РИА Новости
«Нелепый шаг администрации своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — сказал он.
По словам дипломата, народ России на президентских выборах продемонстрировал своё единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют добиться снижения явки на выборах российского президента.
В январе директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет устроить революцию и в России, но у него это не получится.