Очередные санкции администрации США против российских граждан и организаций — это разочарование Вашингтона тем, что ставка на воздействие на общество через релокантов не сработала, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Нелепый шаг администрации своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — сказал он.

По словам дипломата, народ России на президентских выборах продемонстрировал своё единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют добиться снижения явки на выборах российского президента.

В январе директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет устроить революцию и в России, но у него это не получится.