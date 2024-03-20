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Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа докладчиком на заседание СБ ООН по Украине

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Российская сторона пригласила на заседание СБ ООН, посвящённое поставкам оружия на Украину, экс-сотрудника Госдепа США Мэтью Хо.
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа докладчиком на заседание СБ ООН по Украине
  • AP
  • © John Minchillo

«Мы пригласили очень интересного докладчика — Мэтью Хо. Это независимый политический аналитик... Он бывший капитан морской пехоты, сотрудник государственного департамента в Афганистане, ветеран иракской войны и старший член почётного совета Центра международной политики», — сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, американец покинул Госдеп в 2009 году в знак протеста против эскалации конфликта в Афганистане со стороны США.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возможная отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации конфликта.

В ООН призвали все страны способствовать деэскалации на Украине.

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