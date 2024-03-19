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Премьер Италии: отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации, её надо избегать

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не поддерживает предложение Франции о возможной отправке войск НАТО на Украину, поскольку это приведёт к эскалации конфликта.
Премьер Италии: отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации, её надо избегать
  • AP
  • © Rodrigo Reyes Marin

Об этом она сказала во время выступления в парламенте в преддверии саммита Евросоюза.

«Что касается предложения Франции о возможном прямом вмешательстве, наша позиция чёткая, и я повторю её здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, ведущую к эскалации, которой нужно избегать любой ценой», — цитирует Мелони ТАСС. 

Итальянский премьер также выразила надежду, что парламент разделяет данную позицию.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

При этом французский президент Эммануэль Макрон в беседе с подростком в Марселе пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине.

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