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В ООН призвали все страны способствовать деэскалации на Украине

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Члены международного сообщества должны приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
В ООН призвали все страны способствовать деэскалации на Украине
  • AFP
  • © Daniel SLIM

Отвечая в ходе брифинга на вопрос о подготовке Францией контингента в 2 тыс. военнослужащих для отправки на Украину, Хак подчеркнул, что не может подтвердить эти данные.

«Так что у меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать всё возможное для деэскалации ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возможная отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации конфликта.

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