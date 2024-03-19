В ООН призвали все страны способствовать деэскалации на Украине

Члены международного сообщества должны приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Отвечая в ходе брифинга на вопрос о подготовке Францией контингента в 2 тыс. военнослужащих для отправки на Украину, Хак подчеркнул, что не может подтвердить эти данные.

«Так что у меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать всё возможное для деэскалации ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возможная отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации конфликта.