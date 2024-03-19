В ООН призвали все страны способствовать деэскалации на Украине
- AFP
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Отвечая в ходе брифинга на вопрос о подготовке Францией контингента в 2 тыс. военнослужащих для отправки на Украину, Хак подчеркнул, что не может подтвердить эти данные.
«Так что у меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать всё возможное для деэскалации ситуации», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возможная отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации конфликта.