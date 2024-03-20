Суд ЕС аннулировал решение о санкциях против белорусского завода «Белшина»

Суд Европейского союза постановил исключить завод Белоруссии «Белшина» из санкционных списков, в которые предприятие занесли в 2021 году.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Как отмечается в документе, в Евросоюзе не доказали, что, будучи одним из госпредприятий в Белоруссии, «Белшина» представляет собой существенный источник дохода для «режима» белорусского лидера Александра Лукашенко и что Белоруссия получает прямую выгоду от доходов, которые приносит завод.

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