RT в Telegram
Подпишись

Суд ЕС аннулировал решение о санкциях против белорусского завода «Белшина»

Короткая ссылка
Суд Европейского союза постановил исключить завод Белоруссии «Белшина» из санкционных списков, в которые предприятие занесли в 2021 году.
Суд ЕС аннулировал решение о санкциях против белорусского завода «Белшина»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Как отмечается в документе, в Евросоюзе не доказали, что, будучи одним из госпредприятий в Белоруссии, «Белшина» представляет собой существенный источник дохода для «режима» белорусского лидера Александра Лукашенко и что Белоруссия получает прямую выгоду от доходов, которые приносит завод.

В феврале в Министерстве иностранных дел Чехии выступили с инициативой бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии.

Парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить