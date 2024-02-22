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Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

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Парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба латвийского парламента.

«Сейм принял поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

Ранее временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил, что свыше 1 тыс. россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги.

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