Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского парламента.

«Сейм принял поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

Ранее временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил, что свыше 1 тыс. россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги.