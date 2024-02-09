Посольство: более тысячи россиян переехали из Латвии в Россию

Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил, что свыше 1 тыс. россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Как отметил Зыков, в дипмиссию поступила масса обращений от россиян, которые, не дожидаясь вердикта латвийской миграционной службы, приняли решение самостоятельно покинуть страну и переехать в Россию.

«На родину переселяются целыми семьями, включая детей и внуков. На сегодняшний день речь идёт более чем о тысяче человек. Мы, в свою очередь, этим людям всячески и во всём стараемся содействовать», — указал дипломат.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.