Bloomberg: Индия сомневается в успехе саммита по Украине без участия России

Власти Индии выражают своё сомнение по поводу эффективности проведения мирного саммита по урегулированию ситуации на Украине без участия России.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — говорится в публикации.

Ранее газета South China Morning Post писала, что Китай и Швейцария выступили за приглашение России на мирный саммит по Украине.

Газета Politico писала, что Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.