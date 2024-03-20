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Bloomberg: Индия сомневается в успехе саммита по Украине без участия России

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Власти Индии выражают своё сомнение по поводу эффективности проведения мирного саммита по урегулированию ситуации на Украине без участия России.
Bloomberg: Индия сомневается в успехе саммита по Украине без участия России
  • Gettyimages.ru
  • © Ashir Kumar

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — говорится в публикации. 

Ранее газета South China Morning Post писала, что Китай и Швейцария выступили за приглашение России на мирный саммит по Украине.

Газета Politico писала, что Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.

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