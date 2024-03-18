Politico: Китай может отказаться от участия в переговорах по Украине без России
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«Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, которые пройдут, предположительно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи», — сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее посол КНР в Берне Ван Шитин заявил, что Пекин внимательно следит за подготовкой конференции по Украине.
Также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о планах Берна включить Россию в переговорный процесс по Украине.