Politico: Китай может отказаться от участия в переговорах по Украине без России

Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.

«Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, которые пройдут, предположительно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи», — сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Ранее посол КНР в Берне Ван Шитин заявил, что Пекин внимательно следит за подготовкой конференции по Украине.

Также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о планах Берна включить Россию в переговорный процесс по Украине.