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Кассис: Швейцария нацелена включить Россию в переговорный процесс по Украине

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу SRF, что целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс.

«Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — сказал министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии на тему Украины.

Также сообщалось, что швейцарские сенаторы до этого проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.

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