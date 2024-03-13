Захарова: Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии на тему Украины
- РИА Новости
Об этом Захарова заявила в ходе брифинга.
«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — отметила она.
Ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.
Швейцарские сенаторы до этого проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.