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Захарова: Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии на тему Украины

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии на тему Украины.
Захарова: Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии на тему Украины
  • РИА Новости

Об этом Захарова заявила в ходе брифинга.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — отметила она.

Ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.

Швейцарские сенаторы до этого проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.

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