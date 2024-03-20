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La Repubblica: США заблокировали заявление G7 с осуждением выборов в России

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением выборов президента России.
La Repubblica: США заблокировали заявление G7 с осуждением выборов в России
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

«Проект G7, осуждающий выборы в России, провалился», — говорится в публикации.

По данным издания, Блинкен, который принял участие в саммите G7 в формате видеоконференции, заблокировал готовый текст документа.

Отмечается, что позиция Вашингтона «застала всех врасплох».

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России.

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