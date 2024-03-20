RS: призыв Латвии разрушить Россию спровоцирует ядерную эскалацию
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Как отметил автор статьи, европейским лидерам следует учитывать то, как их риторику воспринимают Соединённые Штаты.
«Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь», — говорится в публикации.
Как пишет издание, подобные заявления Ринкевичса спровоцируют ядерную напряжённость в мире, а это не входит в планы Вашингтона.
Ранее Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что такие государства, как Литва, Латвия, Эстония, «подгавкивают» западным политикам, стремясь быть с ними на равных.