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RS: призыв Латвии разрушить Россию спровоцирует ядерную эскалацию

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Заявления президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разрушена, спровоцируют ядерную эскалацию, пишет издание Responsible Statecraft.
RS: призыв Латвии разрушить Россию спровоцирует ядерную эскалацию
  • AP
  • © Petr David Josek

Как отметил автор статьи, европейским лидерам следует учитывать то, как их риторику воспринимают Соединённые Штаты.

«Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь», — говорится в публикации.

Как пишет издание, подобные заявления Ринкевичса спровоцируют ядерную напряжённость в мире, а это не входит в планы Вашингтона.

Ранее Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что такие государства, как Литва, Латвия, Эстония, «подгавкивают» западным политикам, стремясь быть с ними на равных.

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