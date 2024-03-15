Депутат Водолацкий: политический вес Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что такие государства, как Литва, Латвия, Эстония, «подгавкивают» западным политикам, стремясь быть с ними на равных. Таким образом парламентарий прокомментировал высказывание президента Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Россия должна быть разрушена.

Карликовые государства, которыми являются Литва, Латвия, Эстония, сегодня «подгавкивают западным политикам в их русофобской политике», заявил Водолацкий.

«Они хотят быть с ними равными, они хотят с ними играть на одном поле, но на сегодняшний день они ничтожны по своей силе, по своему политическому весу и, естественно, по вооружённым силам», — отметил депутат.

По его словам, поэтому все эти заявления только связаны с одним — быть в унисоне с той политикой, которую проводит Макрон «в его стремлении стать новым Наполеоном Бонапартом Франции».

«Они хотят сегодня высказывать те нелицеприятные слова в адрес Российской Федерации, понимая, что им пока за это ничего не будет. Ну, они глубоко ошибаются: каждое действие как бумеранг будет возвращаться. Поэтому слова, которые сегодня идут от западных политиков, они направлены только лишь на одно — максимально выслужиться перед англосаксами и решить ту задачу, которая им поставлена», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, эти государства являются только лишь сателлитами в том столкновении, которое сегодня происходит, «когда борется добро и зло».

«Но зло всегда проигрывало, поэтому западные политики пусть подумают и изучают хорошо историю, они в любом случае проиграют, когда проводят такую работу», — заключил он.

Ранее Ринкевич заявил, что Россия должна быть разрушена.

Латвийский лидер отметил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона.

По его мнению, «мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить».