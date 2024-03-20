Guardian: посол Украины устроил скандал из-за фильма об обстрелах Донбасса и СВО

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма об обстрелах Донбасса и о спецоперации.

Об этом пишет The Guardian.

«Он потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — говорится в публикации.

По данным газеты, речь идёт о фильме британского журналиста Шона Лангана.

Отмечается, что фильм обещал показать человеческий взгляд на жизнь на российской линии фронта.

Ранее австралийский миллиардер Эндрю Форрест пообещал направить «миллионы долларов» на проекты по разминированию на Украине после окончания конфликта.

Также сообщалось, что Австралия выделит $32,5 млн на покупку оружия для Украины.