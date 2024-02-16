Премьер Альбанезе: Австралия выделит $32,5 млн на покупку оружия для Украины

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия выделит дополнительные $32,5 млн на покупку оружия для Вооружённых сил Украины.

Его слова приводит ТАСС.

Альбанезе уточнил, что Канберра намерена предоставить Киеву грант на сумму 50 млн австралийский долларов (около $32,5 млн), которые пойдут на закупку вооружения и средств обороны для украинской армии.

Ранее австралийский министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что власти Австралии намерены продать на запчасти выведенные из эксплуатации вертолёты MRH-90 Taipan вместо отправки их ВСУ.