RT в Telegram
Подпишись

Премьер Альбанезе: Австралия выделит $32,5 млн на покупку оружия для Украины

Короткая ссылка
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия выделит дополнительные $32,5 млн на покупку оружия для Вооружённых сил Украины.
Премьер Альбанезе: Австралия выделит $32,5 млн на покупку оружия для Украины
  • AP

Его слова приводит ТАСС.

Альбанезе уточнил, что Канберра намерена предоставить Киеву грант на сумму 50 млн австралийский долларов (около $32,5 млн), которые пойдут на закупку вооружения и средств обороны для украинской армии.

Ранее австралийский министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что власти Австралии намерены продать на запчасти выведенные из эксплуатации вертолёты MRH-90 Taipan вместо отправки их ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить