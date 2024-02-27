Австралийский миллиардер Форрест пообещал направить Украине более $3 млн
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Об этом информирует телеканал 9News.
Как сообщает телеканал, благотворительный фонд Minderoo Foundation, который возглавляет Форрест, планирует отправить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на разминирование тех территорий Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.
Ранее Форрест анонсировал масштабные инвестиции в экономику Украины. Тогда он пообещал вложить около $500 млн в украинскую экономику после завершения конфликта.