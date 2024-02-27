Австралийский миллиардер Форрест пообещал направить Украине более $3 млн

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест пообещал направить «миллионы долларов» на проекты по разминированию на Украине после окончания конфликта.

Об этом информирует телеканал 9News.

Как сообщает телеканал, благотворительный фонд Minderoo Foundation, который возглавляет Форрест, планирует отправить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на разминирование тех территорий Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.

Ранее Форрест анонсировал масштабные инвестиции в экономику Украины. Тогда он пообещал вложить около $500 млн в украинскую экономику после завершения конфликта.