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Австралийский миллиардер Форрест пообещал направить Украине более $3 млн

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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест пообещал направить «миллионы долларов» на проекты по разминированию на Украине после окончания конфликта.
Австралийский миллиардер Форрест пообещал направить Украине более $3 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал 9News.

Как сообщает телеканал, благотворительный фонд Minderoo Foundation, который возглавляет Форрест, планирует отправить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на разминирование тех территорий Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.

Ранее Форрест анонсировал масштабные инвестиции в экономику Украины. Тогда он пообещал вложить около $500 млн в украинскую экономику после завершения конфликта.

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