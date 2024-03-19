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Пашинян обсудил со Столтенбергом мирный договор между Ереваном и Баку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, обсуждениям вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Столтенберг призвал Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооружённым глазом».

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