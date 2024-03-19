Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьера Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

По его словам, Ереван и Баку в настоящее время имеют шанс достичь продолжительного мира после многих лет конфликта.

«Я призываю к заключению соглашения, которое откроет путь к нормализации отношений», — сказал Столтенберг.

Кроме того, как пишет ТАСС, он похвалил Пашиняна за «приверженность демократии» и поприветствовал расширенное участие армянских военных в миссии НАТО в Косове.

Ранее в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщили, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.

Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.