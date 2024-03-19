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Песков: попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности

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Попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооружённым глазом», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности
  • РИА Новости

«Общие устремления НАТО закрепить своё присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооружённым глазом», — сказал он.

Песков добавил, что попытки альянса расширить своё влияние в регионе вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьера Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

14 февраля начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора.

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