Песков: попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности
- РИА Новости
«Общие устремления НАТО закрепить своё присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооружённым глазом», — сказал он.
Песков добавил, что попытки альянса расширить своё влияние в регионе вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьера Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.
14 февраля начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора.