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ОДКБ считает высоким конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана

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Конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора. Об этом заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
ОДКБ считает высоким конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана
  • РИА Новости

Выступая 14 февраля на брифинге, Сердюков отметил, что отдельные государства предпринимают попытки укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход на Центральную Азию.

«Для этого активно используется в том числе высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения», — цитирует Сердюкова ТАСС.

Ранее погранслужба Азербайджана сообщила о военной операции на границе с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что армии был отдан приказ не поддаваться на провокации на границе с Азербайджаном.

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