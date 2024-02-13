Погранслужба Азербайджана сообщила о военной операции на границе с Арменией

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что провела военную операцию на границе с Арменией.

«В результате операции боевой пост ВС Армении возле населённого пункта Неркин-Анд Гафанского района... был полностью уничтожен», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди личного состава армянского боевого поста есть серьёзные потери.

В свою очередь, Минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны на границе число погибших военных достигло четырёх, один ранен.

В начале февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто уже существует мир.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.