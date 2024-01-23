МИД Армении: Ереван ищет новых союзников для решения проблем безопасности
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Во время пресс-конференции он отметил, что архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность, особенно во время войны 2020 года, а также в последовавший за ней период.
«Мы видели ситуацию, когда союзнические механизмы не работали, поэтому в этих условиях естественно, что наша страна должна попытаться найти новых союзников для устранения проблем своей безопасности или решения своих потребностей», — цитирует министра ТАСС.
Ранее сообщалось, что Госдеп США займётся «нормализацией» отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.