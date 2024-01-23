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МИД Армении: Ереван ищет новых союзников для решения проблем безопасности

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван занимается поисками новых союзников, чтобы решить свои проблемы в области безопасности.
МИД Армении: Ереван ищет новых союзников для решения проблем безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © marlenka

Во время пресс-конференции он отметил, что архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность, особенно во время войны 2020 года, а также в последовавший за ней период.

«Мы видели ситуацию, когда союзнические механизмы не работали, поэтому в этих условиях естественно, что наша страна должна попытаться найти новых союзников для устранения проблем своей безопасности или решения своих потребностей», — цитирует министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдеп США займётся «нормализацией» отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

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