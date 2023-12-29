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Госдеп США займётся «нормализацией» отношений Армении с Азербайджаном и Турцией

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Госдепартамент США планирует профинансировать два проекта, направленных на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Для этой цели американское ведомство намерено задействовать «гражданское общество» трёх стран. RT ознакомился с документом.
Госдеп США займётся «нормализацией» отношений Армении с Азербайджаном и Турцией
  • Gettyimages.ru

Как следует из описания, один из проектов предполагает содействие усилиям гражданского общества по укреплению мира между народами Армении и Азербайджана, а второй направлен на нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой. 

«Общая задача данных инициатив — поддерживать прогресс в достижении устойчивого и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвигать региональное сотрудничество, примирение и нормализацию отношений в регионе», — говорится в документе. 

На эти цели Вашингтон готов предоставить $500 тыс.

Мероприятия в рамках проектов могут включать программы обмена, исследования, обучение и прочее. В них будут задействованы молодёжные лидеры, журналисты, представители научных кругов и искусства. 

Инициативы должны среди прочего расширить сеть лидеров гражданского общества, выступающих за мир и налаживание связей Армении с Азербайджаном и Турцией, отметили в Госдепе. 

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, США вложили средства в то, чтобы Армения «оторвалась» от России и выбрала проамериканский курс.

«Американцы рассорились с Турцией, и она стала дрейфовать от США. Ближайшим турецким союзником является Азербайджан, последовавший за Анкарой. В Армении дело сделано, Штаты не хотят её терять и утрачивать своё влияние. Здесь идёт попытка на фоне примирительного тона вернуть Азербайджан, то есть по крайней мере изменить его риторику», — прокомментировал собеседник RT. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны не стремятся принести мир и стабильность на Южный Кавказ, их цель заключается в том, чтобы потеснить Москву.

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