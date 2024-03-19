Захарова: Франция снова отказывается от своих граждан, отрицая слова Нарышкина
- РИА Новости
Нарышкин 19 марта заявил, что Франция готовится отправить 2 тыс. военных на Украину. Он также отметил, что Париж не признаёт гибель французов на Украине, поскольку опасается протестов. В Минобороны Франции озвученные Нарышкиным сведения назвали дезинформацией.
«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на французском телевидении порассуждали о размещении военных по линии Днепра.