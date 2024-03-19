Захарова: Франция снова отказывается от своих граждан, отрицая слова Нарышкина

Власти Франции снова отказываются от своих граждан, отрицая слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о присутствии французских военных на Украине Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нарышкин 19 марта заявил, что Франция готовится отправить 2 тыс. военных на Украину. Он также отметил, что Париж не признаёт гибель французов на Украине, поскольку опасается протестов. В Минобороны Франции озвученные Нарышкиным сведения назвали дезинформацией.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на французском телевидении порассуждали о размещении военных по линии Днепра.